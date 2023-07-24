«Верный способ помочь своей душе»: священник рассказал, чем нужно заменить увлечение эзотерикой

На российском телевидении вырос спрос на мистические передачи и эзотерику. Часть экспертов связывает тренд с желанием убежать от реальности в кризисные времена. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Протоиерей Русской православной церкви Константин Харитонов считает, что увлечение эзотерикой никогда ни к чему хорошему не приводило.

«Наш народ периодически проходит путем разных увлечений, в частности эзотерикой. Ничего хорошего тут нет. Все увлечения от того, что есть напряжения в душе у людей, все ищут выход, вот и начинают увлекаться всем подряд», — поделился своим мнением Харитонов в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению священника, гражданам стоит уделять больше внимания православной церкви и искать в ней духовную опору.

«На Церковь от тех, кто ненавидит наш народ, нашу веру, идут постоянные нападки, льется клевета, поэтому люди верят лжи и боятся идти в храм. Не верьте всему подряд! Идите в храм! Это верный способ помочь своей душе», — добавил Харитонов.

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