Люберцы заняли 1 место в федеральной экопрограмме «Школа утилизации: электроника»

Городской округ Люберцы стал абсолютным победителем (1 место) в номинации «Лидер среди муниципальных образований» в федеральной экопрограмме «Школа утилизации: электроника». Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

Всего в экопрограмме в этом году 21 призовое место в разных номинациях. Лучших по сбору и сдаче на переработку отслужившей свое электроники выбирали среди школ, колледжей и техникумов, больниц, органов власти и самих городских округов Подмосковья.

Церемония награждения лидеров экопрограммы прошла в Доме правительства региона. В ней участвовал и глава городского округа Люберцы.

— «Городской округ Люберцы — лидер среди муниципалитетов Подмосковья. Хочу поблагодарить всех, кто поспособствовал нашей победе и внес свою лепту. Больше всего усилий приложила молодежь. Например, ученики Кадетской школы, которая стала второй среди учебных заведений Подмосковья», — рассказал Владимир Волков.

Как сообщил глава Минэкологии Московской области Тихон Фирсов, каждый год в программе по переработке отходов электроники участвуют более 6 тыс. учреждений самых разных сфер деятельности в Подмосковье.