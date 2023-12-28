«Любимую икону бездорожья Путина» выставили на продажу в Великобритании
Фото: [© Сергей Гунеев / РИА Новости]
Речь про российский внедорожник Lada Niva, который назвали любимым транспортом президента РФ.
Иностранные журналисты сообщили о продаже машины в Великобритании, описав ее как «Любимую икону бездорожья Владимира Путина». Машину выставили на продажу за 2 тысячи фунтов, что по современному курсу почти 2,5 миллиона рублей. Это один из самых дорогих транспортов на британском авторынке.
Стоимость выше еще и по причине, что после начала СВО импорт Lada Niva в Великобританию прекратился. При этом продавцы называют эту машину идеальным вариантом, который прослужит очень долго.
Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», российский президент обзавелся подобным внедорожником еще в 2009 году.