«Любимую икону бездорожья Путина» выставили на продажу в Великобритании

Иностранные журналисты сообщили о продаже машины в Великобритании, описав ее как «Любимую икону бездорожья Владимира Путина». Машину выставили на продажу за 2 тысячи фунтов, что по современному курсу почти 2,5 миллиона рублей. Это один из самых дорогих транспортов на британском авторынке.

Стоимость выше еще и по причине, что после начала СВО импорт Lada Niva в Великобританию прекратился. При этом продавцы называют эту машину идеальным вариантом, который прослужит очень долго.

Как пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», российский президент обзавелся подобным внедорожником еще в 2009 году.