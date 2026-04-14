Любимые духи и айфоны: почему за покупки в ЕАЭС теперь надо доплатить в три раза больше

Российские импортеры столкнулись с требованием уплачивать повышенные пошлины на продукцию из недружественных стран, ввезенную через партнеров по ЕАЭС. Новая тактика таможенных органов грозит ростом розничных цен на косметику и одежду до 30%, пишет РБК со ссылкой на Forbes.

Пересмотр правил для товаров из недружественных стран

Таможенная служба начала выставлять бизнесу счета на доплату пошлин за продукцию, произведенную в недружественных государствах, даже если она закуплена внутри Евразийского экономического союза. Ранее товары, получившие статус «товаров союза» в Казахстане или других странах-партнерах, повторно налогом не облагались. Теперь же власти применяют ставки от 15% до 50% на позиции из специального перечня правительства. Например, для парфюмерии из Франции сбор вырос более чем в три раза, а для губной помады — более чем в пять раз по сравнению с базовыми тарифами.

Причины ужесточения контроля и правовые риски

Юристы связывают такие изменения с намерением государства перекрыть каналы обхода антисанкционных ограничений и пополнить бюджет. При этом экспертное сообщество указывает на возникновение правовой коллизии. Согласно нормам ЕАЭС, ввозная пошлина должна платиться единожды, после чего груз перемещается между странами свободно. Текущая интерпретация правил создает неопределенность для предпринимателей, которые уже начали сокращать ассортимент и отказываться от поставок рискованных категорий товаров из-за возросших издержек.

Прогнозы по росту цен и рекомендации для бизнеса

Усиление проверок и доначисления неизбежно отразятся на конечных потребителях. Специалисты прогнозируют подорожание товаров повседневного спроса на 10–15%, а в сегменте косметики и брендовой одежды на маркетплейсах рост цен может достичь 30%. Для минимизации убытков импортерам советуют более тщательно фиксировать происхождение продукции и статус «товара союза». Одним из наиболее эффективных решений эксперты называют переориентацию логистики на прямые закупки в дружественных регионах, таких как Китай, Турция или Вьетнам.