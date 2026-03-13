Любимые народные средства могут убить почки: топ опасных средств у россиян

Профессор кафедры общей терапии Пироговского университета Олег Котенко в интервью «Газете.Ru» подверг сомнению устоявшееся мнение о безусловной пользе лекарственных растений. Специалист предостерег от бесконтрольного применения фитотерапии, отметив, что многие травы могут оказаться не только бесполезными, но и серьезно навредить организму.

По словам эксперта, растительное сырье впитывает из почвы и воздуха не только ценные микроэлементы, но и токсичные соединения. Даже внешне чистая трава способна содержать опасные примеси. Котенко привел образный пример: собранное растение могло произрастать вблизи оживленной автомагистрали, впитывая в себя тяжелые металлы и выхлопные газы.

В качестве наглядного примера профессор привел лист брусники. Это народное средство традиционно применяют для оздоровления почек. Однако, как подчеркнул специалист, длительный прием такого отвара чреват негативными последствиями. Уже через десять дней регулярного употребления эффект может стать обратным ожидаемому.

Вместо того чтобы уповать на чудодейственные свойства трав, Котенко посоветовал сосредоточиться на доказанных методах профилактики. Он призвал граждан отказаться от пагубных привычек, следить за массой тела и не принимать какие-либо препараты, включая растительные, без назначения врача.