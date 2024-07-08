Любимые озера жителей Павловского посада и гостей округа станут чище

Береговая зона и сами теплые озера — это уже символ Электрогорска и Павлово-Посадского округа. Очистка водоемов является как никогда актуальной и важной. Проводят мероприятия по надлежащему содержанию озер каждый год.

Так, в 2023-м нанятые специалисты с применением спецтехники основательно прибрались на дне теплых озер, а в этом году занялись тщательной уборкой поверхности. Продолжают приводить в порядок водное пространство от ряски, бытового мусора и излишней растительности, в том числе устраняют разросшийся камыш.

После завершения очистительных работ в озеро запустят рыбу, что позволит поддерживать место в чистоте дольше, снизить количество растительности, то есть, создать баланс водной флоры и фауны. Жители смогут отдыхать на местах с комфортом, наслаждаясь живописными и чистыми видами.