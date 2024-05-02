Абу-бандит в Севастополе отправил в нокдаун с ноги девушку, отказавшуюся плясать с ним лезгинку

Как передает «Многонационал», инцидент произошел накануне на Приморском бульваре в Севастополе. Там русские девушки прогуливались и пели песни, никого не трогали. Внезапно к ним подскочил абу-бандит, потребовавший подыграть ему в исполнении кавказского танца лезгинка, спев кавказские песни.

Отмечается, что отказ девушек буквально взбесил хулигана. Он сначала начал оскорблять девушек нецензурной лексикой, а когда одна из них стала снимать его выходки на камеру мобильного, то он ударил ее с размаху ногой в грудь.

Столь немотивированная агрессия шокировала прохожих. Они скрутили драчуна и передали его в руки полицейских. Сотрудники ППС задержали буяна и доставили в отдел.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка. Девушке пришлось обратиться за помощью к медикам.

Ранее мы писали о том, что в Санкт-Петербурге полицейскими был ликвидирован мужчина, который съел очень много таблеток и открыл стрельбу по стражам порядка.