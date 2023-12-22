Любительница оккультизма испортила съемную квартиру в Подмосковье и сбежала, не заплатив за аренду

В подмосковном Солнечногорске местная жительница проводила на съемной квартире оккультные обряды, а затем сбежала, не заплатив хозяйке жилья часть денег за аренду, сообщил «360» .

По информации издания, в квартире теперь предстоит делать ремонт и менять мебель. Дело в том, что девушка оставила по всему жилищу магические метки, а обои на стенах закоптились от дыма свечей.

Уточняется, что сейчас местонахождение любительницы оккультизма неизвестно.

Ранее сообщалось, что на берегу озера в Московской области обнаружили тело 27-летней девушки с выколотыми глазами.