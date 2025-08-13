«Любят IQ»: в США платят десятки тысяч долларов за создание умного потомства
Богатые американцы создают генетическую элиту через отбор эмбрионов — WSJ
Фото: [unsplash.com]
В Кремниевой долине набирает популярность практика генетического отбора эмбрионов по показателям интеллекта. Об этом сообщил РБК, ссылаясь на иностранный источник.
Как выяснило издание The Wall Street Journal, местные IT-миллионеры готовы платить до $50 тыс. за возможность выбрать «самого умного» будущего ребенка.
Местные стартапы предлагают услуги по прогнозированию IQ эмбрионов. А основатель одной из компаний Киан Садеги подтвердил особый интерес технологической элиты к подобным тестам.
Эксперты называют этот тренд попыткой создания «генетической суперкасты».
