«Люблю красивых женщин»: Кадыров сделал неожиданное признание

Глава Чечни заявил, что он не святой, но глубоко верующий человек.

В ходе прямой линии с журналистами Рамзан Кадыров не только ответил на ряд вопросов, но и дал себе краткую характеристику. 47-летний политик рассказал, что здоров, любит жизнь и еще ряд вещей, наполняющих все смыслом.

«Я здравомыслящий, глубоко верующий. Я люблю эту жизнь, люблю красивых женщин. Стараюсь красиво одеваться. Мне нравится эта жизнь, как и многим людям», — рассказал Кадыров.

Рамзан Ахматович также отметил, что не является духовным наставником и также не может назвать себя святым, пишет «Газета.ру». Однако из чувства веры во Всевышнего на личной странице в соцсети он призывает «слушать пророка» и «читать салават».

Ранее глава Чечни в ходе прямой линии рассказывал, что у него нет проблем со здоровьем, как об этом сообщалось в некоторых медиа. Он не исключил, что возьмет отпуск в 2024 году. Точных сроков и планов на отдых политик не уточнил.