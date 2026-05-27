Любовь, города и Киркоров: в Электростали нашли самый романтичный тротуар города

На пешеходной дорожке на улице Пионерской в Электростали появилась необычная надпись, выполненная белой краской. Философская фраза «Где найти любовь сильней?» — строчка из популярной песни Филиппа Киркорова — заставляет прохожих улыбаться и гадать о замысле автора. В отличие от граффити на стенах, этот арт-объект обращен лично к каждому, кто проходит мимо. Об этом сообщает REGIONS .

Выполнена надпись капитально — не мелом, который смоет первый дождь, а стойкой краской. Это не случайный рисунок, а осознанное послание, которое уже успело стать местной достопримечательностью.

Жители города в соцсетях отмечают, что такие надписи на асфальте выглядят гораздо интимнее, чем муралы на многоэтажках. Они обращены к каждому прохожему лично. Креативный порыв неизвестного автора превращает обычную прогулку в маленькое приключение, заставляя на секунду отвлечься от повседневных забот.

В паблике «Электростальский калейдоскоп» мнения разделились. Одни видят в надписи романтический жест — возможно, признание в поиске второй половинки. Другие считают это просто чьей-то странной идеей без глубокого смысла. Один из комментаторов предположил, что автор таким образом решил объявить о расставании с нынешней партнершей и начале поисков новой любви.

Однако очевидцы эту версию опровергли. Выяснилось, что фраза «Где найти любовь сильней?» — лишь начало большой композиции. Дальше на асфальте автор написал перечень городов, но эта часть кадра не попала. Не исключено, что тротуар на Пионерской станет местом для стихийного флешмоба, где прохожие начнут дописывать свои варианты ответа на вечный вопрос.