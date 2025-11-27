Любовь и благодарность в каждом движении: женщины Красногорска получили трогательный подарок ко Дню матери

В Петрово-Дальневском доме культуры «Луч» прошел праздничный концерт «О маме с любовью». Мероприятие было приурочено ко Дню матери.

Юные артисты подготовили для своих матерей вокальные и танцевальные номера, наполненные теплом и благодарностью.

Зрители отметили яркие костюмы, артистизм ребят и трогательную атмосферу. Праздник стал настоящим признанием в любви тем, кто играет главную роль в жизни каждого.