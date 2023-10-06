«Любовь и гармония»: астролог рассказала, каким знакам зодиака повезет в октябре

В октябре осень окончательно вступает в свои права. Постоянные дожди и похолодание настроение не улучшают. Но есть счастливчики, которым все нипочем. О тех, кому повезет в октябре, нам рассказала астролог Татьяна Бережная.

По ее словам, представители всего трех знаков зодиака запомнят второй месяц осени надолго.

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Дева

Первый знак зодиака, кому повезет в октябре этого года, это Девы.

«Им очень повезет в партнерских отношениях. Очень удачными будут договоры, контракты, заключение брака. Любые отношения, которые сейчас есть у Дев, станут в этом месяце более длительными, более важными. Начнет оформляться именно эмоциональная окраска отношений», — заявила Бережная интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако астролог добавила, что если Девы почувствуют, что их партнер больше не вызывает у них эмоций, то они примут решение расстаться, и это будет правильно.

Красота и гармония во всех сферах жизни станут главными ценностями для Дев в октябре, добавила собеседница издания.

Фото: [ freepik.com ]

Тельцы

Тельцы получат уникальную возможность раскрыть свой потенциал, а богатство и успех уже не за горами, считает Бережная.

«Им удастся получить авторитет, почет, признание. Тельцам очень важно материальное благополучие, и как раз в октябре они смогут почувствовать и попробовать его на вкус», — пояснила она.

Везение для Тельцов — это новый опыт, новые знания и радостное удивление от того, что все получается.

Фото: [ freepik.com ]

Скорпион

Представители самого закрытого, осторожного и проницательного знака зодиака в октябре почувствуют себя по-настоящему счастливыми, подчеркнула астролог.

«Скорпионы в октябре счастливчики в плане общения и активности. Месяц сделает их более легким. Скорпионам будет проще идти на контакт, у них появится много энергии. Скорпионы будут получать удовольствие от физической активности, работы руками, от хобби», — заявила собеседница издания.

Если они совместят интеллектуальную деятельность с физической активностью, то будут очень довольны, продолжила Бережная.

«В этот период можно открыть бизнес или дать новый виток уже существующему делу. Проснется талант. А так как Скорпион — это очень сексуальный знак, то в плане секса и интимных отношений ему будет проще, легче идти на контакт», — заключила эксперт.

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