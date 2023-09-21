«Исключительное нытье — это про них»: названы самые противные знаки зодиака

Противный коллега, злобный начальник, токсичная свекровь и жестокий сосед-подросток. Почему они такие неприятные, токсичные? Их плохо воспитала мама или жизнь была необыкновенно тяжелой? Нет, они просто родились под знаками Девы, Рака или Козерога. Именно с ними очень тяжело общаться.

Астролог Татьяна Бережная рассказала, кто из 12 знаков зодиака самый токсичный. По ее словам, нельзя всех стричь под одну гребенку и видеть в людях только плохое. Каждый знак по-своему хорош, но, перейдя на сторону зла, именно эти три знака становятся совершенно невыносимыми.

Фото: [ 4kfoto.ru ]

Истеричный Рак

Договорится о чем-то с Раками практически невозможно.

«Негативные качества Рака — это инфантильность, крайняя обидчивость. Они чрезвычайно ранимые, мнительные, капризные. Раки очень злопамятны и мстительны. С ними очень сложно взаимодействовать», — рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» Бережная.

Они помнят все обиды, даже самые глупые, добавила астролог. Раки постоянно перетягивают внимание на себя, так как привыкли всегда добиваться своего исключительно истериками. Логика тоже не про них.

Фото: [ 4kfoto.ru ]

Занудная Дева

Следующий токсичный знак зодиака — Дева. Так, если хорошая Дева — чистюля, то плохая Дева будет грязнулей, подчеркнула астролог.

«Они не знают, что такое пунктуальность. Крайняя занудность и способы добиваться своего исключительно нытьем — это они знают. Девы могут своим занудством и въедливостью проковырять дырку тупым гвоздем в человеке», — пояснила астролог.

По ее словам, опаздывают Девы тоже специально. Они вызывающе неаккуратны. Им нравиться провоцировать людей.

Фото: [ 4kfoto.ru ]

Жестокий Козерог

Очень неприятным человеком становится Козерог, перешедший на сторону зла, добавила Бережная.

«Козерог очень жесткий, можно даже сказать жестокий человек. Они очень легко переступают эту границу. Лишенные эмоций, они напоминают холодную статую. С ними невозможно прийти к компромиссу. Совершенно невозможно понять, как они к вам относятся», — заявила собеседница издания.

Помимо жестокости, заключила она, Козерогов отличает крайняя деспотичность. Они всех судят, а себя считают правыми.

Ранее экстрасенс Мишина рассказала, почему стоит быть осторожнее с финансами на этой неделе.