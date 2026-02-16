Любовь и мошенники: психолог назвала «красные флаги» при онлайн-знакомствах

Знакомства в интернете давно стали нормой, однако виртуальное общение таит в себе немало рисков. Корреспондент REGIONS обсудил с клиническим психологом Маргаритой Алексеевой стратегии безопасного поведения и признаки, которые должны насторожить еще до того, как встреча перейдет в офлайн.

Первый шаг к безопасности — банальная, но эффективная проверка данных. Психолог советует не стесняться запрашивать у собеседника полное имя и фамилию.

«Воспользуйтесь поиском Google или аналогичными сервисами. Часто простая проверка покажет страницы социальных сетей, аккаунты и другую общедоступную информацию», — пояснила Алексеева.

Также существует поиск по картинке, который может раскрыть неприятный сюрприз. Более глубокие методы верификации эксперт рекомендует применять с осторожностью, напоминая о строгих законах в сфере защиты персональных данных.

Гораздо больше информации о намерениях человека может дать характер общения. Существуют так называемые «красные флаги», которые нельзя игнорировать. Главный из них — стремительное развитие отношений в переписке.

«Это повод задуматься. Особенно внимательно отнеситесь к такому поведению на сайтах знакомств, ориентированных на аудиторию старше 30–40 лет, потому что такое поведение не свойственно взрослым людям», — подчеркнула специалист, комментируя ситуации, когда собеседник с первых сообщений говорит о любви, детях и совместном будущем.

Не меньшую тревогу должна вызывать и чрезмерная откровенность. Когда он быстро начинает говорить о прошлых отношениях, свадьбах, разводах и проблемах в семье — это может свидетельствовать о несерьезности намерений. Абсолютным табу психолог называет отправку откровенных фотографий, ведь мошенники могут использовать их в своих целях.

Если виртуальное общение прошло проверку и дело идет к реальной встрече, важно соблюдать свод четких правил. Ни в коем случае нельзя сообщать незнакомцу адрес проживания, место работы или личные контактные данные. Первое свидание должно проходить только в публичных местах — кафе, ресторанах или торговых центрах. Время встречи лучше выбирать дневное. Обязательно нужно предупредить близких друзей или родственников, сообщив им, куда и с кем отправляетесь, а также ориентировочное время возвращения.

Главный инструмент самозащиты, по мнению психолога, — это доверие собственным ощущениям.

«Самое важное правило — доверять своим ощущениям. Если вы чувствуете дискомфорт, то без колебаний прекращайте общение, закрывайте диалог и блокируйте пользователя. Никакие объяснения не нужны: безопасность превыше всего», — резюмировала Маргарита Алексеева.

Если возникают сомнения, лучше воздержаться от встречи и общения пока не будет уверенности в благонадежности.

