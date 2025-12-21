Любовь к коту стоила москвичу банкротства: трагедия заставила мужчину пойти в суд

Житель Москвы подал заявление о банкротстве после крупных расходов на лечение своего 19-летнего кота. По данным Mash, мужчина потратил на ветеринарную помощь около ₽300 тыс., передают Страсти .

Сообщается, что 29-летний москвич на протяжении многих лет содержал кота по кличке Федя. Осенью 2023 года у животного диагностировали мочекаменную болезнь. Питомцу потребовались несколько хирургических вмешательств и последующее медикаментозное лечение.

Для оплаты ветеринарных услуг хозяин оформил кредиты. Несмотря на проведенные операции и терапию, спасти животное не удалось.

После смерти кота финансовые обязательства мужчины сохранились. Из-за начисленных штрафов и пеней общая сумма задолженности увеличилась до ₽1,2 млн. В связи с этим москвич инициировал процедуру личного банкротства.

