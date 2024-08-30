Защита Отечества — долг и обязанность каждого мужчины. Заключить контракт с министерством обороны России можно и в Подмосковье, здесь работает уникальный центр отбора на военную службу.

Пункт подготовки добровольцев, где можно пройти медкомиссию, проконсультироваться со специалистами, оформить все необходимые документы и получить экипировку, находится на Восточном шоссе в Балашихе.

«Любовь к Родине — незыблемая ценность, которая не может проявляться лишь на словах, ее надо подтвердить конкретным делом. Сегодня настоящий патриот — это тот, кто сделал сознательный выбор, не остался в стороне и принял решение поступить на военную службу по контракту для защиты свой страны. Такие люди понимают, что Родина нуждается в них», — отмечают в Минобороны РФ.

Заключить контракт в пункте отбора в Балашихе могут не только жители Подмосковья, но и уроженцы других регионов. Труд военнослужащего достойно оплачивается. Так, при заключении контракта бойцам положена единовременная выплата в размере не менее 800 тысяч рублей, кроме того, при выполнении боевых задач в зоне СВО добровольцам полагается от 210 тысяч рублей каждый месяц.

Пока военнослужащие защищают свою страну, государство защищает их семьи. Близкие участников спецоперации могут оформить льготную ипотеку, а их дети — поступить на бюджет в лучшие вузы России, бесплатно отдохнуть в лагерях, а также посещать кружки и спортивные секции.

Узнать подробную информацию о службе по контракту можно по ссылке или по телефону 8-495-990-77-77.