В Москве проводили в последний путь Екатерину Жемчужную: церемонию прощания вел ее единственный внук

В Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» прошла церемония прощания с народной артисткой России Екатериной Жемчужной, сообщает РИА Новости. Актриса, служившая в этом театре более 60 лет, ушла из жизни 3 июля на 83-м году жизни. Причиной смерти стала тромбоэмболия .

Гроб с телом актрисы установили на сцене театра, где она сыграла сотни ролей. Церемонию вел ее единственный внук Андрей. Он назвал бабушку «цыганской Примадонной» и поблагодарил ее за то, что она привила всей семье любовь к театру и искусству.

На прощание с артисткой пришли коллеги, друзья и поклонники. Они возлагали цветы к гробу, который был окружен букетами роз, хризантем и гвоздик.

У гроба сидели дочь актрисы Ляля и внук. После завершения траурной части Ляле помощь, так как она не смогла самостоятельно спуститься с лестницы со сцены.

Жемчужная была главой большой театральной династии. Почти все члены ее семьи связаны с театром «Ромэн». Дочь Ляля, зять Роман Грохольский, внук Андрей и внучка Анастасия Грохольская служат в этом же театре. Лишь правнук Филипп пока не связал свою жизнь со сценой.

Артисту похоронили на Троекуровском кладбище. Венки и телеграммы с соболезнованиями прислали Министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз кинематографистов России, мэр Москвы Сергей Собянин, актеры Никита Михалков и Владимир Машков.

Жемчужная пережила своего мужа, режиссера Георгия Жемчужного, на пять лет он умер — в 2021 году. По словам близких, актриса так и не оправилась от этой потери.

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