«Любовь под обстрелами»: история медсестры, которая ушла на фронт вслед за раненым бойцом СВО

Молодая медсестра, прибывшая в зону проведения специальной военной операции (СВО) в августе 2022 года, нашла свою любовь в прифронтовом госпитале. Об этой истории рассказало РИА Новости.

Девушка проходила службу на первой эвакуационной линии, где оказывала помощь раненым военнослужащим.

Именно здесь произошла ее встреча с будущим мужем. Военный поступил с боевым ранением, но категорически отказывался от направления в тыловой госпиталь. Медсестра лично ухаживала за мужчиной, ставила ему обезболивающие препараты и делала перевязки.

По словам россиянки, чувства между ними возникли совершенно внезапно — среди напряженной работы под звуки артиллерийских обстрелов.

Когда пара приняла решение пожениться, командование пошло влюбленным навстречу. Командиры, проникшись историей любви, помогли организовать перевод медсестры в подразделение, где служил ее избранник. С марта 2023 года супруги неразлучны — они вместе несут службу в батальоне «Ваха» подразделения «Ахмат».

По словам командира батальона, медсестра полностью оправдала доверие и выполняет свои профессиональные обязанности на оценку «пять с плюсом», продолжая спасать жизни бойцов уже непосредственно в боевых условиях.

Ранее сообщалось, что в России предложили создать брачное агентство для реабилитации ветеранов спецоперации.