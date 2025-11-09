В России предложили создать специализированное брачное агентство для участников СВО

В России появилась инициатива по созданию брачного агентства, целью которого станет помощь в личной жизни одиноким участникам специальной военной операции. С соответствующей идеей выступила Юлия Белехова, возглавляющая «Комитет семей воинов Отечества», сообщил ТАСС.

Как подчеркнула Белехова, ключевую роль в психологической реабилитации военнослужащих, возвращающихся с фронта, играет семья. Однако многие из бойцов не имеют близких людей, готовых оказать им поддержку.

«Первый психолог для тех, кто возвращается с СВО, это семья. Есть ребята, у которых нет семьи, значит, надо помочь, <…> надо что-то делать», — отметила она.

По мнению автора инициативы, создание специальной службы знакомств станет практическим инструментом для решения этой проблемы и позволит существенно повысить эффективность социальной адаптации и реабилитации защитников Отечества.

