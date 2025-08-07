Любовь с передовой: участники СВО встретились с волонтерами Балашихи

Инициатором мероприятия выступила председатель Общественной палаты и руководитель Регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.



Участниками встречи стали активисты движения «Волонтеры Подмосковья», представители женского клуба «Гармония» и сотрудники центра культуры и досуга «Радуга».



Гостям рассказали о волонтерской деятельности в Балашихе: участии в сборе гуманитарной помощи, плетении маскировочных сетей, изготовлении оберегов и открыток для военнослужащих. В рамках встречи прошел мастер-класс по созданию символических сердечек-оберегов для бойцов, как знак поддержки от мирного тыла.



Леонид Любимцев, старший лейтенант, командир взвода специальной роты снайперов, рассказал о своем решении подписать контракт с Министерством обороны в 2023 году и отправиться добровольцем в зону СВО.

«Мы получаем не только помощь в виде медикаментов, снаряжения, но и слова поддержки, письма от детей, теплые пожелания. Это важно. Это чувствуется даже «за ленточкой». Мы знаем – нас ждут, нас поддерживают», – отметил Леонид Любимцев.

Девушка с позывным «Лама» добровольно ушла в зону СВО в феврале 2024 года. Получая высшее медицинское образование, она сначала служила санитарным инструктором, затем медсестрой в полковой медицинской роте. Помимо медицинской помощи бойцам, Ксения занимается оформлением документов, связанных с выплатами по ранениям. Именно на передовой она познакомилась с Леонидом, и эта история стала началом большого чувства.

«Мы познакомились в блиндаже, потом уже в госпитале, когда я заболела. Леонид приехал поддержать меня – с этого все и началось. Наши судьбы сошлись в непростых, но настоящих условиях», – поделилась «Лама».

В завершение встречи участники еще раз подчеркнули важность объединения усилий фронта и тыла, гражданского общества и волонтеров. Поддержка земляков и искренняя забота – неотъемлемая часть общей Победы.

«Сегодня мы не просто встретились с героем, мы услышали настоящую историю любви, произошедшую в условиях СВО. Для наших волонтеров, особенно для девушек, важно знать, что рядом с бойцами плечом к плечу идут хрупкие, но сильные женщины – медики, добровольцы, защитницы. Мы здесь в тылу чувствуем свою сопричастность, и каждое сердце, каждое письмо, каждый оберег– это способ сказать: вы не одни. Мы с вами», – сказала Елена Жарова.

В городском округе Балашиха действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи: в Общественной палате на проспекте Ленина, 7/1, и в общественных приемных «Единой России» на Парковой улице, 7 и на Октябрьской улице, 11 в микрорайоне Железнодорожный.



Информация о дополнительных пунктах сбора и необходимых для фронта вещах размещена на сайте volonter.mosreg.ru.