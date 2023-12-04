Любовь Толкалина опубликовала необычный снимок с отпуска

Она раньше говорила о том, что женщины часто критикуют ее за излишне откровенные кадры. Иногда это даже переходит в оскорбления. Но, как говорит сама Толкалина, она никого на своей странице насильно не держит.

Новым снимком поделилась в своем материале «Газета.ру». И не понятно, что выглядит лучше: нарисованные на стене крылья или фигура актрисы в купальнике. Так или иначе, отдых на Мальдивах однозначно пошел на пользу звезде. Также Толкалина подписала снимок теплыми словами, надеясь на то, что ее «картинка кого-то согреет и порадует».

Очевидно, что для многих так и будет, потому что кадр вызывает настоящее эстетическое удовольствие: не только из-за крыльев, посланных «с берегов Индийского океана», но и из-за спортивной формы Толкалиной. Звезда признается, что для нее очень важно поддерживать фигуру.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Толкалина похвасталась ею для очередного снимка в белье.