Любовь Толкалина разделась догола посреди поля для фотографии

Как сообщает издание «Утро.ру» , актриса поделилась уж слишком откровенным снимком. Возможно, так он пыталась олицетворить привлекательность русских красавиц.

Это лето для кого-то выдалось настолько жарким, что аж захотелось сбросить с себя всю одежду. Впрочем, так и поступила Любовь Толкалина, российская актриса театра и кино. Очень артистично и выразительно ее обнаженная фигура затерялась в засеянном поле.

Правда, кадр снят со спины, но даже так можно насладиться всей шикарностью снимка. Голубой платок, закрывающий то, что нужно, прекрасно дополняет небо, в которое устремился взгляд Толкалиной. А длинные, собранные в косу волосы восхищают не меньше форм самой актрисы. Видимо, она нисколько не боялась оказаться замеченной.