«Люди будут сопротивляться»: выяснилось, когда искусственный интеллект сможет занять место человека

В России и многих других странах наблюдается острая нехватка IT-кадров, и это ставит серьезные вызовы для развития технологической отрасли. Об этом заявил программист, Frontend-разработчик Сергей Журавлев.

Однако, по его словам, переход от людей к искусственному интеллекту (ИИ) в течение ближайших 10 лет представляется маловероятным. Процесс потребует большего количества времени.

«ИИ уже сейчас успешно выполняет ряд повторяющихся задач, таких как автоматизация рутинных операций в области анализа данных, обработки текста и изображений. Он способен обучаться на больших объемах информации и принимать решения на основе данных», — рассказал Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Но, уточнил собеседник, есть несколько важных аспектов, которые делают переход от человека к ИИ сложным и долгосрочным процессом.

«Многие задачи, которые выполняются людьми, требуют широкого понимания контекста, эмпатии, творческого мышления и способности к адаптации к новым ситуациям. Эти аспекты сложно воссоздать в искусственном интеллекте, и принятие ИИ в роли замены человека в ряде сфер вызывает вопросы о правовых и этических аспектах, включая ответственность за ошибки и принимаемые им решения», — отметил эксперт.

Социальная и культурная адаптация к таким изменениям требует времени, пояснил программист.

«Люди могут сопротивляться автоматизации, особенно в тех областях, где много рабочих мест зависит от человеческого участия. Следовательно, хотя искусственный интеллект и может приучиться к выполнению различных задач, переход от людей к ИИ в большинстве областей скорее будет долгосрочным и потребует более глубокого понимания и разработки технологий», — рассказал Журавлев.

В ближайшее время, по его мнению, мы, скорее всего, будем видеть симбиоз человека и искусственного интеллекта.

«ИИ будет служить инструментом для повышения производительности и расширения возможностей, но не заменит человеческого творчества и аналитического мышления», — подытожил он.

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