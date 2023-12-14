«Люди это делают от души»: Путин заявил, что в России не будут ограничивать частную помощь передовой

Российские власти приветствуют частную помощь бойцам СВО и не будут ее ограничивать, но на 99,9 процента все делает государство, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии.

Так он ответил на вопрос жительницы Подмосковья о том, почему поддержкой военнослужащих занимаются обычные люди, а не государство.

Президент подчеркнул, что россияне организуют сбор помощи от души. Он поблагодарил неравнодушных жителей страны за их труд.

Владимир Путин также сообщил, что россияне собрали на нужды бойцов спецоперации свыше десяти миллиардов рублей.