«Люди хотят стабильности»: владелица турфирмы честно рассказала, как Крым теряет семьи и чем их заменяет

Вопреки официально введенному режиму чрезвычайной ситуации, курортный Крым продолжает принимать гостей. В Российском союзе туриндустрии подтверждают: отели работают без остановок, цепочки поставок продуктов сохраняют устойчивость. Эксперт по туризму и владелица частной турфирмы Анна Гончарова в беседе с « Южным федеральным » охарактеризовала обстановку как непростую, но далекую от катастрофы.

По ее наблюдениям, массового обвала не случилось, однако структура спроса изменилась кардинально. Соотношение отказов к новым бронированиям составляет примерно семь к четырем. Основная волна аннуляций идет от семей с маленькими детьми: люди пугаются новостной повестки и переживают из-за бытовых неудобств именно в контексте отдыха с ребенком. При этом те, кто приобрел туры заблаговременно, в большинстве не спешат их сдавать — они звонят, перепроверяют детали и интересуются возможностью сдвинуть сроки.

Клиенты, которые все же отказываются или только принимают решение, не отменяют отпуск, а переориентируются на Краснодарский край. Спрос на Сочи, Анапу и Геленджик вырос многократно, хотя и там хватает сложностей с логистикой и ценами. Встречаются единичные случаи смены формата на экскурсионные маршруты — Золотое кольцо или Кавказ, но массовым это не стало.

Новые заявки на Крым продолжают поступать. Да, их число сократилось на две трети, но не обнулилось, подчеркнула Гончарова. Едут те, кто не боится временных неудобств либо уже имеет опыт отдыха в подобных условиях. Такие туристы отдают себе отчет, что электричество подается по графику, генераторы гудят, а питание есть.

Главным стоп-фактором, по словам эксперта, выступает не сам юридический статус ЧС, а дефицит топлива, из-за которого люди опасаются потерять мобильность. Клиентам прямо объясняют: если планируется пляжный отдых в периметре своего отеля — все в порядке; если же хочется на машине объехать весь полуостров — это другая история.

Анна Гончарова обратила внимание и на правовой аспект. Режим ЧС — это официальное основание сослаться на форс-мажор при расторжении договоров, что защищает обе стороны от штрафных санкций и позволяет решать вопросы безболезненно. Большинство клиентов в итоге соглашаются либо на перенос дат, либо на замену отеля в границах Крыма, лишь бы не терять средства и сам отпуск.

Касаясь прогноза на осень, эксперт выразила сдержанный оптимизм. Нынешняя заполняемость просела, но если ажиотаж спадет, а власти уладят вопрос с бензином, бархатный сезон способен продемонстрировать неплохие цифры. Взявшие паузу, скорее всего, вернутся к крымскому направлению как к более бюджетной альтернативе югу России. Однако ключевым фактором, по ее убеждению, станет не цена, а информационная определенность. Как только люди поймут, что пляжи открыты, вода теплая, а магазины функционируют, поток восстановится. Главной задачей рынка сейчас Гончарова видит честный разговор о реальности: перебои есть, но отрасль к ним готова, и отдых все равно состоится.