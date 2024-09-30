Люди на подоконниках просят о помощи: причиной сильного пожара в столичном Дегунине мог стать взрыв газа

Сильный пожар произошел в ночь на понедельник, 30 сентября, в жилой новостройке ЖК «Селигер Сити» в районе Дегунино на севере Москвы. В результате несколько этажей здания были объяты пламенем. По предварительной информации, пострадали несколько человек.

Как передал SHOT, причиной пожара мог стать взрыв баллонов с газом. Очевидцы рассказали, что слышали несколько сильных хлопков, а затем начался пожар.

«Момент взрыва в жилом доме в столичном Дегунино. Местные рассказали SHOT, что слышали четыре взрыва. А около места пожара лежат баллоны с газом», — приводится в публикации.

На месте в настоящее время работают экстренные службы, которые пытаются справиться с огнем. Как сообщают очевидцы происходящего, несколько человек сидят на подоконниках и просят о помощи.