Люди не могут попасть в убежища в Белгороде, есть риск возникновения давки

Как передают местные паблики, часть укрытый в центре Белгорода и на периферии оказались закрыты на замок. Местные жители не могут найти ответственных за бомбоубежища, ищут ключи.

Напомним, в районе 15 часов дня по мск украинские боевики обстреляли центр Белгорода, погибли двое детей и двое взрослых, есть пострадавшие. Об этом проинформировал в соцсетях губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Глава региона добавил, что при вражеской атаке несколько снарядов угодили в жилой сектор, уточнил губернатор. Других подробностей пока не приводится.

«Из конкретных примеров: подвалы на Ватутина, 22Б, и на Белгородского полка, 46 закрыты на ключ, люди толпятся, пытаясь попасть в укрытия», - приводится в публикациях.

Ранее сообщалось, что в центре Белгороде ревет сирена ракетной опасности, жителей призвали спуститься в укрытие. Опасность повторной бомбардировки со стороны Украины сохраняется.