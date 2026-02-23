Люди в ледяном плену: сотни эстонцев застряли на границе с Россией

На эстонско-российской границе образовались многокилометровые заторы. Жители Эстонии спешат пересечь пункты пропуска до вступления в силу ограничений на ночное движение, пишет Life.

Прибалтийские СМИ сообщают о коллапсе на границе Эстонии с Россией. Тысячи людей вынуждены проводить по 7-9 часов в очередях, чтобы попасть на российскую территорию. Ажиотаж начался еще 20 февраля и продолжает нарастать.

Как выяснилось, причиной столпотворения стало новое распоряжение эстонских властей. С 24 февраля пункты пропуска Лухамаа и Койдула перестанут функционировать в темное время суток. Ограничения вводятся на три месяца, и теперь пересечь границу можно будет исключительно в дневные часы.

Желая опередить вступление запрета в силу, многие эстонцы устремились к контрольно-пропускным пунктам именно сейчас. Люди мерзнут на морозе часами, чтобы успеть навестить родственников или просто попасть в Россию до того, как ночной проезд закроют.

В правительстве Эстонии пояснили, что подобная мера позволит сэкономить ресурсы и усилить охрану государственной границы. Однако сами путешественники оказались не готовы к таким переменам, что и спровоцировало транспортный коллапс в преддверии праздничных дней.