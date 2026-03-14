«Люди-звери в центре Европы». Движение териан набирает популярность в Польше

В Польше стремительно завоевывает популярность новое увлечение — субкультура «териане». Информацией об этом с РИА Новости поделился психолог Кшиштоф Заянчковский.

В России аналогичное явление было известно под названием «квадроберы» — речь идет о людях, подражающих повадкам животных. Как полагает специалист, «териане» привлекают внимание широкой аудитории социальных сетей благодаря сочетанию абсурдности, юмора и творческого подхода в создаваемом контенте.

Примечательно, что если в Российской Федерации пик популярности квадроберов пришелся на 2024 год и пошел на спад, то в странах Восточной Европы, в частности в Польше, волна интереса к «терианам» только начинается. Заянчковский отмечает, что видеоролики с участием представителей этого движения собирают сотни тысяч просмотров всего за несколько дней.

