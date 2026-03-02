Люки-убийцы и лабиринты недостроев: поисковик рассказал, где искали пропавшую в Смоленске девочку

В первые сутки после исчезновения девочки в Смоленске криминальный след не был приоритетным для добровольцев. Глава поискового отряда «Сальвар» Юрий Василевич в беседе с РИА Новости пояснил, что изначально отрабатывались две основные версии: самовольный уход из дома или трагическая случайность.

«Версия похищения была в первые сутки не на первом месте. Первое, что рассматривалось, – это несчастный случай или побег из дома», – рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что работа осложнялась сложным ландшафтом: местность изобилует оврагами, водоемами, заброшенными стройками и открытыми люками. Независимо от версии, добровольцам приходилось тратить огромные ресурсы на проверку этих природных и техногенных «ловушек». Тем более что незадолго до этого случая в области уже пропадал мальчик, которого в итоге обнаружили в люке.

«Поэтому такие природные и технические ловушки мы осматривали и тратили на это много сил и времени», – добавил Василевич.

Ранее сообщалось о том, что похитителям девочки в Смоленске грозит до 12 лет лишения свободы.