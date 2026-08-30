Люкс больше не в моде: зумеры нашли бюджетную и стойкую замену брендовой парфюмерии

В России среди представителей поколения Z набрал популярность тренд на использование освященных и парфюмированных масел из храмов и мечетей в качестве альтернативы традиционной парфюмерии. Молодежь привлекает высокая стойкость масел и нетривиальные восточно-древесные композиции с нотами ладана, мирры и мускуса. Об этом передает корреспондент Зарина Дзагоева со ссылкой на Telegram-канал Baza, передает Лента.ру.