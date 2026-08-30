Люкс больше не в моде: зумеры нашли бюджетную и стойкую замену брендовой парфюмерии
Baza: российские зумеры начали скупать парфюмерные масла с ладаном в храмах
В России среди представителей поколения Z набрал популярность тренд на использование освященных и парфюмированных масел из храмов и мечетей в качестве альтернативы традиционной парфюмерии. Молодежь привлекает высокая стойкость масел и нетривиальные восточно-древесные композиции с нотами ладана, мирры и мускуса. Об этом передает корреспондент Зарина Дзагоева со ссылкой на Telegram-канал Baza, передает Лента.ру.
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Причины популярности и предпочтения молодежи
Представители зумеров все чаще отказываются от люксовых и массовых ароматов в пользу масляной парфюмерии из религиозных лавок:
- Популярные ноты: Наибольшим спросом пользуются глубокие, тяжелые и смолистые ароматы — ладан, мирра, мускус, уд и амбра.
- Высокая стойкость: По словам самих покупателей, масляная основа, приобретенная в храмах или мечетях, сохраняется на коже в течение всего дня, превосходя по стойкости стандартную туалетную воду.
- Желание выделиться: Молодежь стремится подчеркнуть индивидуальность и отдает предпочтение редким, нишевым и «церковным» запахам, чтобы выделяться из толпы.