Люся Чеботина заявила, что она проживет меньше из-за особенностей своего характера

Звезда была одной из гостей на московской премьере фильма «Мальдивы подождут». Недавно ей стукнуло 25 лет, а девушка уже задумалась о своей смерти. Об этом пишет портал «Дни.ру»

По ее словам, каждый из нас живет в стрессе и негативе. Но важно научиться отвлекаться от всех обстоятельств, которые не дают нормально жить, и начать больше отдыхать. Если на работе близится очередной кризис, то его можно предотвратить небольшой передышкой. Тогда с новыми силами позже можно снова взяться за дело.

Но звезде мешает то, что она всегда думает о других людях, а не о себе. И это, по ее мнению, не очень хорошо. Цитируя Ники Минаж, Чеботина заявила, что «эгоисты живут дольше». Но характер русской звезды совсем не соответствует этому, из-за чего она сделала вывод, что проживет меньше.