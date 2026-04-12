Lloyds Banking Group ввела ИИ-ассистента в высшее руководство: теперь бот готовит банкиров к заседаниям

Британский финансовый гигант Lloyds Banking Group пошел на беспрецедентный шаг, впервые в истории крупных компаний Соединенного Королевства предоставив искусственному интеллекту место в святая святых корпоративного управления — на заседаниях совета директоров. Как сообщает The Times, для нужд топ-менеджмента был разработан специализированный ИИ-ассистент, призванный помочь в принятии стратегических решений и минимизировать влияние человеческого фактора.

Созданием бота занималась компания Board Intelligence. Ее руководитель Пиппа Бегг пояснила, что, хотя чат-боты уже широко применяются в бизнесе, большинство организаций опасаются доверять им конфиденциальную информацию, составляющую коммерческую тайну. Именно поэтому для Lloyds была разработана особая версия, гарантирующая полную безопасность и изоляцию данных от внешнего мира.

Сейчас ИИ-ассистент выполняет в основном подготовительную функцию: он помогает членам совета директоров «переваривать» огромные массивы информации перед совещаниями, отсеивать предвзятые суждения и формулировать взвешенные аргументы еще до того, как начнется обсуждение в зале заседаний. По словам Пиппы Бегг, для большинства компаний это лишь «первый шаг» к более глубокой интеграции искусственного интеллекта в процессы корпоративного управления.