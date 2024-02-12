«Лобода для бедных»: Крапивина высмеяла певицу Анну Асти

Продюсер Нателла Крапивина разорвала контракт со Светланой Лободой в июне 2021 года, но, судя по высказываниям, коллеги не держат друг на друга зла. Как пишет издание «Утро.ру» , Крапивина нелестно высказалась о подражательнице ее подруги в России.

Подруга и экс-продюсер Светланы Лободы смогла продвинуть блондинку на высоты популярности после ухода из «ВИА Гры», но их пути разошлись в 2021 году. Сейчас исполнительница живет вне России и даже критикует ее: у звезды есть украинские корни, которые взыграли в ней после начала СВО.

Нателла Крапивина же считает, что заменить Светлану Лободу в РФ уже некем. Однако у нее есть подражательница: Анна Асти. По словам продюсера, пародии выходят неумело.

«Мы действительно сделали то, что, по сути, не удавалось никому», – подчеркнула продюсер в новом ролике на своем канале.

По словам Крапивиной, Анна Асти в открытую копирует ее бывшую подопечную. Но таланта певице якобы не хватает.

«Лобода для бедных», – заключила Крапивина.

Напомним, что Анна Асти также уехала из России на курорт. Поклонники связали это с вечеринкой Ивлеевой, где появлялась артистка. Однако все оказалось иначе: исполнительница хита «По барам» страдала от заболевания Келлер II, в связи с чем ей провели операцию на ступнях. Восстанавливаться звезда решила за границей в теплых краях.