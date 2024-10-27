Жители Кипра отказываются покупать билеты на концерт Лободы

Концерт Светланы Лободы, который запланирован на ближайшие дни на Кипре, оказался под угрозой срыва.

Дело в том, что местные жители не спешат покупать билеты на выступление украинской певицы. Об этом со ссылкой на организаторов мероприятия сообщает издание «Московский комсомолец».

При этом отмечается, что билеты на концерт имеются в разных ценовых категориях — от 69 до 239 евро. Но, несмотря на это, за два дня до выступления большая часть билетов все еще не продана.

В местных чатах пользователи выражают недовольство позицией звезды, которая после начала спецоперации заявила о том, что поддерживает Киев.

Певица также сообщила, что часть вырученных с концертов средств направляет на помощь Украине.

Ранее сообщалось о том, что запрещенная в России Лобода скупает недвижимость за границей.