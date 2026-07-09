Лодка опрокинулась, четверо исчезли: что известно о ЧП на воде в Якутии
МЧС по Якутии: моторная лодка «Обь» опрокинулась недалеко от поселка Угоян
В Якутии перевернулась моторная лодка «Обь», четыре человека пропали без вести. Как сообщили в экстренных службах, инцидент произошел недалеко от поселка Угоян. На борту находились пять человек, из них самостоятельно выбраться на берег смог только один.
Спасатели уже обнаружили вещи, предположительно находившиеся в лодке. Судьба остальных пассажиров пока неизвестна, поиски продолжаются.