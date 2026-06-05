Лодка с восемью пассажирами перевернулась на Оби: судьба людей выясняется
В Октябрьском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошло ЧП на воде. На реке Обь перевернулась лодка с восемью пассажирами. По факту происшествия возбуждено уголовное дело, пишет ТАСС.
ЧП произошло утром на Оби
По предварительным данным, инцидент случился утром 5 июня. Маломерное судно, на борту которого находились восемь человек, опрокинулось во время движения по реке.
На место происшествия были направлены экстренные службы и следственно-оперативная группа.
Следователи возбудили уголовное дело
В Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России сообщили о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.
Следователи проводят необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Данные о пострадавших уточняются
В настоящее время специалисты выясняют число пострадавших и возможных погибших. Официальная информация о последствиях происшествия пока не опубликована.
Расследование продолжается.