Лодка сбежала от хозяев: двое мужчин застряли на острове вдали от цивилизации

На реке Мрассу в Мысковском городском округе двое мужчин оказались в непредвиденной ситуации, когда их лодка ночью самовольно покинула место стоянки, оставив хозяев на небольшом островке посреди воды. Об этом пишет VSE42.Ru .

Сообщается, что проблема обнаружилась утром, когда мужчины поняли, что не могут добраться до берега без плавсредства. По неизвестным причинам лодка, привязанная вечером, за ночь освободилась от креплений и отправилась в свободное плавание.

Сибиряки смогли вызвать помощь. Спасатели Междуреченского поисково-спасательного отряда прибыли на место и забрали бедолаг с острова на специально оборудованной лодке. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.

Местные жители шутят, что лодка, видимо, решила самостоятельно отправиться на нерест. Однако специалисты советуют относиться к таким вещам серьезнее: героям истории повезло, что они смогли связаться со спасателями.

