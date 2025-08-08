Лодка сбежала от хозяев: двое мужчин застряли на острове вдали от цивилизации
В Кузбассе на острове посреди реки Мрассу застряли двое мужчин без лодки
Фото: [Парк культуры и отдыха «Солнечный берег» в г. о. Талдомский/Медиасток.рф]
На реке Мрассу в Мысковском городском округе двое мужчин оказались в непредвиденной ситуации, когда их лодка ночью самовольно покинула место стоянки, оставив хозяев на небольшом островке посреди воды. Об этом пишет VSE42.Ru.
Сообщается, что проблема обнаружилась утром, когда мужчины поняли, что не могут добраться до берега без плавсредства. По неизвестным причинам лодка, привязанная вечером, за ночь освободилась от креплений и отправилась в свободное плавание.
Сибиряки смогли вызвать помощь. Спасатели Междуреченского поисково-спасательного отряда прибыли на место и забрали бедолаг с острова на специально оборудованной лодке. Медицинская помощь мужчинам не потребовалась.
Местные жители шутят, что лодка, видимо, решила самостоятельно отправиться на нерест. Однако специалисты советуют относиться к таким вещам серьезнее: героям истории повезло, что они смогли связаться со спасателями.
Ранее сообщалось, что судно с мужчиной на борту опрокинулось в акватории Владивостока.