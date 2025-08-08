Морская прогулка обернулась для мужчины опасной для жизни ЧП

В акватории Владивостока произошло ЧП: вблизи Токаревского маяка перевернулась моторная лодка с одним человеком на борту. Информацию РИА «Восток-Медиа» подтвердили в пресс-службе МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели получили сигнал о происшествии 8 августа. Прибыв на место, группа обнаружила мужчину, находившегося в воде. Лодка на тот момент затонула. Его оперативно подняли на борт катера и доставили на берег. Его состояние оценивается как удовлетворительное, медицинская помощь не потребовалась.

Судно также было отбуксировано к причалу. Причиной ЧП могло стать нарушение правил эксплуатации маломерного плавсредства. Ведомство напоминает, что перед выходом в море необходимо проверять исправность лодки, иметь спасательные жилеты и учитывать погодные условия.

