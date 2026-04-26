Логотип российского канала отправили в космос в честь 20-летия

Старт с космодрома Байконур, груз на борту «Прогресса» и музыкальная подборка для МКС. Телеканал РУ.ТВ подошел к собственному 20-летию нестандартно: юбилейный логотип отправился на орбиту, а ребрендинг канала впервые показали не зрителям в студии, а космонавтам. Корреспонденты издания разобрались, как русская поп-музыка связана с космической отраслью и что теперь изменится на экранах.

Ровно в 1:22 по московскому времени с площадки космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз-2.1а». Грузовой корабль «Прогресс МС-34» взял курс на Международную космическую станцию, а вместе с ним за пределы земной атмосферы ушел не только груз для экипажа, но и символ обновления телеканала РУ.ТВ. Внутри находился юбилейный логотип, приуроченный к 20-летию вещания. Это событие стало кульминацией масштабного ребрендинга, в рамках которого канал впервые полностью переписал свое визуальное имя на русском языке.

Два десятилетия в эфире – для медиа срок серьезный. За это время РУ.ТВ прошел путь от сборника хитов до одного из главных музыкальных голосов страны. Переход на русскоязычное написание названия в эфире и на цифровых площадках стал не просто сменой шрифта, а способом подчеркнуть связь с аудиторией и культурным кодом. И тут же нашлось продолжение: запуск ракеты превратился в метафору движения вверх – логотип телеканала оказался там, где раньше бывали только спутники и космонавты.

Председатель Совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин назвал это событие началом нового этапа. По его словам, ровно 65 лет назад с Байконура стартовал корабль с Юрием Гагариным, а теперь здесь же отметили 20-летие канала и 15-летие премии. Получилось символически: от первого полета человека в космос до первого полета обновленного логотипа музыкального телеканала.

Но космосом дело не ограничилось. В рамках года единства народов России РУ.ТВ вместе с Роскосмосом придумали акцию «Голос Единства». При поддержке Главной оперативной группы управления полетом российского сегмента МКС на орбиту передали не только картинку, а целую коллекцию из 89 клипов. Именно столько регионов в стране. Каждый клип – отдельная история, посвященная краю, городу или национальной традиции. В итоге получился музыкальный ландшафт России длиной почти пять часов. Полная версия программы уже выложена на сайте телеканала.

Если запуск логотипа стал жестом, то передача клипов на МКС – уже полноценный контент для тех, кто работает за пределами планеты. На станции теперь знают, какие песни объединяют жителей от Калининграда до Камчатки. В подборку вошли хиты, посвященные регионам, композиции исполнителей, представляющих культуры разных народов, и просто знаковые треки, которые узнает с полуслова любая семья в стране.

Впрочем, космическая тема для телеканала не самоцель, а только разгон перед главным событием года. 21 мая на площадке «ВТБ Арены» пройдет XV Русская Музыкальная Премия телеканала РУ.ТВ. Тема единства станет центральной. Организаторы обещают шоу, вдохновленное дружбой народов и силой музыки как универсального языка.

Визуальная концепция премии отразит многообразие регионов. Балет и театр, литература и космос, народный эпос и сказочные сюжеты – все это появится в сценических номерах. Фольклорные мотивы соседствуют с великими достижениями прошлого и настоящим, которым можно гордиться. Даже дресс-код мероприятия намекнет: культура России не знает границ, а музыкальное пространство всегда было и остается общим для миллионов людей независимо от того, где они живут – на Земле или на орбите.