Лояльность или безденежье: названы самые популярные модели Lada в Петербурге

Специалисты компании «Прагматика Аукцион» изучили вторичный рынок Санкт-Петербурга и определили наиболее востребованные модели Lada в возрасте свыше 15 лет. Лидерами прошлого года стали Kalina и Priora. На долю этих двух моделей пришлась треть всех сделок купли-продажи подержанных отечественных машин указанной возрастной категории, пишет РГ.

В первую пятерку рейтинга также попали Niva, классическая «семерка» (ВАЗ-2107) и седан Lada Samara. Медианная цена автомобилей из этого списка остановилась на отметке 99,5 тысячи рублей.

Самой редкой находкой для перекупщиков оказался универсал ВАЗ-2104. Аналитики выяснили, что хозяева таких машин крайне неохотно расстаются с ними, предпочитая заниматься ремонтом самостоятельно, а не сдавать транспорт в трейд-ин.

Исследование показало, что в среднем у «Лады» старше 15 лет было три владельца, что соответствует привычному пятилетнему циклу использования. Любопытный рекорд поставила Lada Kalina 2012 года выпуска: за свою жизнь она сменила 13 собственников, а ее итоговая стоимость составила 173 тысячи рублей.

Коммерческий директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский пояснил, что четверть всех предложений на рынке подержанных отечественных машин приходится именно на автомобили старше 15 лет. По его словам, более половины покупателей таких авто — лояльные бренду люди, имеющие опыт вождения и навыки самостоятельного ремонта. Еще около трети клиентов — перекупщики, которые приобретают машины для последующей доработки и перепродажи.