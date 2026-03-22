«Лояльные» займы, которые разорят. Почему нужно бояться не займов «до зарплаты», а длинных кредитов?

В России стремительно распространяется новый вид долговой кабалы. Микрофинансовые организации кардинально меняют подход: вместо привычных займов «до получки» они все чаще предлагают клиентам деньги на длительный срок. Об этом в интервью агентству «Прайм» сообщил председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

Как отметил эксперт, сегодня МФО выводят на рынок продукты, которые внешне напоминают стандартные банковские кредиты — с умеренными ежемесячными взносами и гибкими условиями. Однако стоимость таких заемных средств по-прежнему остается непомерно высокой.

«Главная опасность в том, что человек психологически недооценивает переплату. Когда срок растягивается, ежемесячная нагрузка кажется посильной, но итоговая сумма процентов может кратно превышать тело долга», — предупредил аналитик.

Особую тревогу, подчеркивает Кузьмин, вызывает практика так называемого «рефинансирования» в микрофинансовых организациях, когда клиент оформляет новый заем для погашения предыдущего. Это неизбежно затягивает его в долговую спираль, выбраться из которой с каждым новым витком становится все труднее.

Ранее сообщалось о том, что в 1 апреля в России введут ограничения на количество микрозаймов.