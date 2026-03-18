Лолита чуть не лишилась виллы в Болгарии из-за копеечной ошибки строителей

Лолита чуть не лишилась недвижимости в Болгарии по вине горе-мастеров. Певица приобрела земельный участок в элитном поселке Розовая гора, где построила двухэтажный особняк. По оценкам риелторов, рыночная стоимость коттеджа колеблется в районе 500–630 тысяч евро. Однако многомиллионное имущество едва не превратилось в пепел из-за технической оплошности строителей.

Причиной потенциальной катастрофы стал монтаж дымохода, произведенный с грубыми нарушениями. Неисправность могла в любой момент привести к возгоранию.

«У меня чуть не сгорел дом, потому что мне неправильно поставили дымоход», — сообщила знаменитость в интервью изданию «7 дней».

К счастью, пожара удалось избежать: опасную конструкцию оперативно заменили. Вот только лично проконтролировать работы и полюбоваться обновлениями артистка пока не может из-за напряженного гастрольного графика.

«Все это я еще даже живьем не видела. Я все это оплачиваю, а времени поехать у меня нет», — посетовала Лолита.

Дефицит свободного времени вынуждает певицу решать бытовые вопросы чужими руками. В сложной ситуации звезда полагается на помощь проверенных людей.

«Мне очень повезло, у некоторых подруг потрясающие мужи», — поделилась артистка.

Именно благодаря супругам приятельниц Лолита обзавелась контактами надежного печника и мастера по кондиционерам, а также решила вопрос с заливкой бетона.

