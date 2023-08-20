Лолита продолжит творческую деятельность несмотря на бронхит

Как сообщает сайт aif.ru , фанаты выразили ей свои наилучшие пожелания и надеются на скорое выздоровление.

Новости о том, что певица Лолита Милявская заболела бронхитом, вызывали обеспокоенность среди ее поклонников. Однако, несмотря на это, она намерена продолжать свою творческую деятельность.

Лолита также ответила на вопросы о предстоящем дуэте с Инстасамкой. Певица пока не раскрыла все карты, загадочно уйдя от ответа со словами, что скоро все будет известно.

Кроме того, ранее Лолита предупреждала своих подписчиков о мошенниках, которые используют ее имя для вымогательства денег. А также в Германии внезапно всплыли слухи о смерти артистки. По ее словам, теперь она знает, кто о ней будет плакать.