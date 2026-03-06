Лолита увеличила гонорар за выступление до 6 миллионов

За последний год стоимость частных выступлений Лолиты Милявской существенно выросла, при этом продолжительность концертов сократилась. Как сообщает телеграм-канал «Звездач», певица увеличила гонорар в полтора раза на волне растущей популярности среди поколения зумеров.

Если раньше артистка просила 4 миллиона рублей за часовое выступление, то теперь цены на него выросли до 6 миллионов рублей, однако длится шоу всего 45 минут.

В райдер певицы входят строгие требования к комфорту: организаторы обязаны предоставить автомобиль представительского класса (Mercedes-Benz), оплатить перелет бизнес-классом и забронировать номер в отеле уровня «пять звезд». Что касается гастрономических предпочтений, Лолита не включает в список крепкие напитки. Вместо алкоголя она заказывает мед, чай с чабрецом, свежие фрукты и сушки.

Ранее сообщалось о том, что концерт Лолиты в Волгограде отменили из‑за общественного резонанса.