Лолиту Милявскую обругали за демонстрацию пятой точки на сцене

Знаменитая певица в 2023 году отметит свое 60-летие. Однако сейчас она находится в полном расцвете сил. Как пишет портал «Дни.ру» , несмотря на возраст, артистка продолжает жить без комплексов.

Так, на минувшем концерте в выходные, жгучая брюнетка вышла на сцену, примерив дерзкий образ. Короткий наряд обнажил ноги звезды, а также почти не скрывал пятую точку от глаз особо внимательных зрителей.

Однако не только это вызвало возмущение некоторых поклонников. Ее поведение многим не понравилось. А все из-за того, что Лолита наклонилась вперед, стоя на сцене спиной к публике. Она сделала это не без иронии, но реакция на выходку последовала неоднозначная. И если у посетителей мероприятия это вызвало восторг, то пользователи сети остались в шоке.