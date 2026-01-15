Лопата напрокат: как московские магазины помогут откопать машину и соседа

Москвичи получили доступ к новому виду шеринга — теперь в некоторых столичных супермаркетах можно бесплатно взять лопату для расчистки снега. Как сообщает издание «Подъем», сеть магазинов развернула социальную акцию, чтобы помочь жителям справиться с последствиями снегопадов.

Пилотный проект стартовал в восьми торговых точках. В каждой из них у входа установили стойки с инвентарем, содержащие до десяти штыковых лопат и совков. На стенде размещена креативная инструкция, выполненная разным шрифтом: «Возьми и откопай (большими буквами) машину, дорожку или соседа (маленькими)». После использования администрация магазина просит возвращать инструмент на место, чтобы продолжить «круговорот добра» и помочь другим покупателям.

В компании уточнили, что установка дополнительных точек временно не планируется. Сейчас руководство сети отслеживает востребованность услуги среди горожан и анализирует эффективность инициативы.