Лопаты, грабли и теплотрассы: в Городском округе Пушкинский началась масштабная весенняя уборка территорий

В Городском округе Пушкинский дан старт масштабной весенней кампании по уборке и приведению в порядок местных территорий. Соответствующее поручение, как сообщается, отдал глава округа Максим Красноцветов, и коммунальные службы уже приступили к работам по благоустройству.

Особое внимание процессу уделили в среду, 8 апреля, в Ивантеевке. Там за ходом работ лично наблюдали уполномоченный главы округа Нина Ушакова и председатель окружного Совета депутатов Артем Садула. Вместе с руководителем муниципального казенного учреждения «Тарасовское» Алексеем Александровым они провели проверку состояния общественных пространств, муниципальных автомобильных дорог и придомовых территорий.

Руководитель МКУ «Тарасовское» Алексей Александров, в свою очередь, заверил проверяющих, что вверенное ему предприятие полностью готово к выполнению поставленных задач. По его словам, для своевременного завершения всех необходимых процедур имеется вся требуемая техника и достаточное количество специалистов.

Нина Ушакова обратила внимание на один важный нюанс. Она отметила, что, хотя общеобластной субботник запланирован на конец апреля, с учетом реальных объемов работ необходимо заранее привести ряд площадок в надлежащий вид, не дожидаясь общей даты.

Уполномоченный главы также рассказала, что в ходе благоустройства особое внимание уделяется территориям, которые пострадали в ходе капитального ремонта теплотрасс. И здесь, по ее информации, МКУ «Тарасовское» протянуло руку помощи ресурсоснабжающим организациям: специалисты учреждения помогают восстанавливать и благоустраивать проблемные участки, на которых велись ремонтные работы.