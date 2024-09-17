Лор Добрецов рассказал о связи запахов с качеством здоровья

Директор Научно-исследовательского института обоняния и ольфакторной патологии Константин Добрецов в беседе с сайтом aif.ru рассказал, как потеря обоняния может привести к фатальным последствиям или вызывать значительный дискомфорт.

Врач отметил, что запахи влияют не только здоровье, но также на настроение и эмоциональный фон. Особенно хорошо ученые изучили тему ароматов растений. Их часто применяют для ароматерапии — одной из древнейших отраслей медицины.

Последние проведенные исследования доказали, что люди с потерей памяти постепенно могут поддерживать ее и улучшать с помощью любимых запахов. При этом многие отметили, что стали вспоминать события, которых ранее не могли вспомнить. Это помогло установить связь запахов на головной мозг и память. Получается, что приятные запахи влияют на нервно-психические состояния организма, так как выступают как биорегуляторы.

По этой причине лор и другие специалисты советуют использовать эфирные масла. Есть стимулирующие, расслабляющие и адаптогенные. К стимуляторам относят имбирь, кориандр, гвоздики, корицы, розмарин и др. К расслабляющим относят мяту, иланг-иланг, анис, лаванду, мандарин, пачули, ромашку и шалфей.

Адаптогенные, улучшающие самочувствие: ель, кедр, сосна, можжевельник, камфора, эвкалипт, чайное дерево.

Однако в случае использования масел следует помнить об индивидуальных реакциях и аллергиях.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья дали советы по уходу за кожей осенью.